Песков переадресовал в МО РФ вопросы о мобилизации и ударах по инфраструктуре Украины

Вопросы о проведении в России всеобщей мобилизации и наличии необходимого уровня военных для ведения спецоперации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ. То же самое он ответил на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины.

"Оба вопроса не относятся к моей компетенции. Оба вопроса относятся к компетенции Министерства обороны. Всю информацию по фактам ракетных ударов, по целям, а также результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега Конашенков", — сказал Песков журналистам.

Оценки текущего состояния ситуации также даёт Минобороны или сам главнокомандующий, обратил внимание представитель Кремля.