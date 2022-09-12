Песков переадресовал в МО РФ вопросы о мобилизации и ударах по инфраструктуре Украины
Вопросы о проведении в России всеобщей мобилизации и наличии необходимого уровня военных для ведения спецоперации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ. То же самое он ответил на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины.
"Оба вопроса не относятся к моей компетенции. Оба вопроса относятся к компетенции Министерства обороны. Всю информацию по фактам ракетных ударов, по целям, а также результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега Конашенков", — сказал Песков журналистам.
Оценки текущего состояния ситуации также даёт Минобороны или сам главнокомандующий, обратил внимание представитель Кремля.
Как рассказывал Лайф, электричество вечером 11 сентября отключилось в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях после ракетных ударов по целому ряду ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко писал, что перебои с электричеством могут быть по всей стране. Отключение электричества в пяти областях подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. При этом отчёта от Минобороны РФ об этом не поступало.