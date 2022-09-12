Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ, предотвративших теракты против госслужащих Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ РФ, которые смогли пресечь теракты СБУ против госслужащих полуострова и Херсонской области. Об этом сообщил "Крым 24" в телеграм-канале.

Аксёнов поблагодарил ФСБ за задержание сотрудников СБУ, пытавшихся устроить теракты против властей Крыма и Херсонской области. Видео © Telegram / Крым 24

"Спасибо коллегам из ФСБ Крымского управления. У них же песня всегда одна: до задержания герои, после — сопли текут со всех мест, каются во всём. Все задержаны и дают признательные показания. У задержанных сопли текут, каются во всём", — сказал он.

Причём, продолжил Аксёнов, все злоумышленники говорят на русском языке хорошо, а значит, понимают, что нарушили, а террористический характер Киева уже давно известен. Глава региона также подчеркнул, что Минобороны России наконец-то начало наносить удары по объектам инфраструктуры и в дальнейшем, надеется он, ведомство перейдёт к более решительным действиям.