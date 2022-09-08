"Самонадеянность за гранью": Критик Соседов высмеял Лободу, считающую себя "номером один" в России

Уроженка Киевской области певица Светлана Лобода с 2014 года жила в Москве, а после начала российской спецоперации на Украине спешно покинула РФ. Теперь бывшая солистка группы "ВИА Гра" утверждает, что всё лучшее в русском шоубизе создавали украинцы, а сама она была "артистом номер один". "Да, я была номером один артистом в России", — сообщила Лобода в недавнем интервью. Её заявление не прошло мимо известного критика Сергея Соседова, который назвал Свету слишком самонадеянной.

"Это как минимум нескромно — так говорить, даже если бы она была номером один. Высказываться так о ней могли другие. Поклонники, к примеру, но не она сама. Так говорить некрасиво. Это говорит о её плохом воспитании", — заметил Соседов в беседе с Teleprogramma.pro.

Самонадеянность Лободы просто за гранью, подчеркнул критик. Ведь если она номер один, то что тогда, Лепс — номер два, а Гагарина — номер три? Это не так работает, и Светлана в России была просто успешным гастролёром. "Иногда внезапный успех обретают люди, появившиеся откуда-то с задних подступов у Олимпа", — резюмировал Соседов, добавив, что Лобода, возможно, решила, что "схватила Бога за бороду".