10 фотографий подруг, которые доказывают, что лишний вес никак не мешает одеваться стильно

Несмотря на то что бодипозитив сейчас в моде, многие девушки плюс-сайз уверены, что трендовые шмотки точно не для них. Последствия трагические: вместо нормального гардероба у дамочек разрастаются запасы бесформенной одежды, которая скрывает любые признаки, что под слоем тряпок есть человек.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / denisemmercedes

Но подруги-блогерши Дениз Мерседес и Мария Кастелланос решили разрушить стереотип. На своём примере девушки показывают, что стиль от размера не зависит.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / denisemmercedes

Три года назад девушки начали подбирать одинаковые образы и выкладывать фото в них в соцсети. Одна загвоздка — Дениз раза в два больше своей подруги Марии.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / denisemmercedes

Помните, как несколько лет назад все в Интернете возмущались, что толстым девушкам нельзя носить лосины? Так вот, Дениз уверяет — можно всё. Главное — разобраться в плюсах и минусах тела и выбрать одежду с поправкой на это.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / denisemmercedes

За несколько лет девушки добились определённых успехов. На их соцсети подписано в общей сложности несколько миллионов человек. Через огромную аудиторию подружки доносят, что полнота — совсем не обязательно что-то некрасивое.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / denisemmercedes

И правда, глядя на фотографии Дениз часто в облегающих платьях, убеждаешься: даже "с формами" девушка может выглядеть и чувствовать себя сексуальной.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / denisemmercedes

И хоть проект начинался как забавное хобби, сейчас блогерши относятся к нему как к работе. Они исследуют запросы аудитории, носят наряды самых разных стилей, чтобы помочь с построением собственного образа каждой подписчице.