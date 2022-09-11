10 настолько уродливых зданий, что архитекторов уже давно пора лишить лицензии
Каждый адекватный архитектор старается сделать свои здания как можно более красивыми... Правда, часто понятия красоты у творцов отличаются от общепринятых... Собрали 10 как раз таких случаев.
Здание редакции газеты "Жэньминь жибао", Пекин, Китай
Ястшембе-Здруй, Польша
Лондон, Великобритания
Тирау, Новая Зеландия
Здание SBI Bank, Катманду, Непал
Фото © Twitter / fck_ugly, IgnacioAylwin
Куньшань, Китай
Пирамиды архитектора Сьорда Сутерса, Амстердам, Нидерланды
Отель Intempo, Бенидорм, Испания
Такой весь яркий, но грустный внутри. Где-то в Бельгии
Отель Casanus, Антверпен, Бельгия
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Twitter / fck_ugly