10 настолько уродливых зданий, что архитекторов уже давно пора лишить лицензии

Каждый адекватный архитектор старается сделать свои здания как можно более красивыми... Правда, часто понятия красоты у творцов отличаются от общепринятых... Собрали 10 как раз таких случаев.