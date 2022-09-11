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11 сентября, 08:00

10 настолько уродливых зданий, что архитекторов уже давно пора лишить лицензии

Каждый адекватный архитектор старается сделать свои здания как можно более красивыми... Правда, часто понятия красоты у творцов отличаются от общепринятых... Собрали 10 как раз таких случаев.

Здание редакции газеты "Жэньминь жибао", Пекин, Китай

Фото © Twitter / fck_ugly

Фото © Twitter / fck_ugly

Ястшембе-Здруй, Польша

Фото © Twitter / fck_ugly

Фото © Twitter / fck_ugly

Лондон, Великобритания

Фото © Twitter / fck_ugly

Фото © Twitter / fck_ugly

Тирау, Новая Зеландия

Фото © Twitter / fck_ugly

Фото © Twitter / fck_ugly

Здание SBI Bank, Катманду, Непал

Фото © Twitter / fck_ugly, IgnacioAylwin

Фото © Twitter / fck_ugly, IgnacioAylwin

Куньшань, Китай

Фото © Twitter / fck_ugly

Фото © Twitter / fck_ugly

Пирамиды архитектора Сьорда Сутерса, Амстердам, Нидерланды

Фото © Twitter / fck_ugly

Фото © Twitter / fck_ugly

Отель Intempo, Бенидорм, Испания

Фото © Twitter / fck_ugly

Фото © Twitter / fck_ugly

Такой весь яркий, но грустный внутри. Где-то в Бельгии

Фото © Twitter / fck_ugly

Фото © Twitter / fck_ugly

Отель Casanus, Антверпен, Бельгия

Фото © Twitter / fck_ugly

Фото © Twitter / fck_ugly

10 фото заброшенных домов, которые словно застыли во времени, сохранив все вещи на своих местах

10 фото заброшенных домов, которые словно застыли во времени, сохранив все вещи на своих местах

Обложка ©

Twitter / fck_ugly

Сергей Трофимов

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