5 смешных историй о соседях по комнате, после которых вы с ностальгией вспомните годы в общаге

Всё по Толкину

Кадр © "Властелин колец: Возвращение короля". Режиссёр Питер Джексон, сценаристы

Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон, Дж. Р.Р. Толкин / "Кинопоиск"

"Я почти уверен, что несколько лет назад жил с хоббитом в одной комнате: мужчина ростом 155 сантиметров;

кудрявые каштановые волосы;

постоянно весёлый нрав;

никогда не носил обувь ни снаружи, ни внутри;

спал буквально на полу, строя на нём нечто, что можно назвать гнездом из одеял;

завёл сад и заставлял меня есть помидоры, которые сам вырастил;

часто приносил домой пирожки и другие вкусности, всегда отдавая мне половину, не прося ничего взамен;

он и его девушка мечтали о жизни без Интернета в крошечном доме на колёсах. Надеюсь, у него всё хорошо", — Opposite_Lettuce.

Спустя полвека

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"Мы познакомились, когда только начался первый курс. И вот почти 50 лет спустя мы с ним лучшие друзья. Недавно был на свадьбе его дочери. Торжество было просто грандиозное, потому что он ну очень богат. В какой-то момент я поймал себя на том, что у меня перехватывает дыхание. Но жених с невестой тут ни при чём. Всё дело в нашей дружбе. Осознал, как много всего изменилось с нашего первого неловкого рукопожатия полвека назад", — Scrappy_Larue.

Сосед-мафиози

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"Мой сосед по комнате в колледже утверждал, что был связан с мафией. Он постоянно потел как собака, таскал в машине кучу налички, а в выходные куда-то пропадал. Никогда не видел, чтобы он пил. Самое странное — он ни разу не спал в комнате. Вместо этого ложился на диван у входа в наш блок. Ближе к концу обучения он сказал, что делал так потому, что если бы "ОНИ" ворвались к нам, сразу нашли бы его и никто другой не пострадал бы. До сих пор не знаю, говорил ли он правду, но тем не менее я ВСЕГДА запирал дверь спальни на ночь", — DrLandingStrip.

Полночные выступления

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"У меня много прикольных историй о соседях, но любимая эта. Одна моя соседка ходила и разговаривала во сне, а я была единственной, кто не спал, когда это происходило. Я наблюдала за тем, как она прибирается в нашем засранном холодильнике, закрывает оставленную пачку чипсов, а однажды она посреди ночи начала зачитывать Шекспира во сне. Интересно то, как она возвращалась к себе в постель. Я просто обращалась к ней и просила улечься. Она смотрела на меня и закрывала глаза. И каждый раз, когда я спрашивала у неё, помнит ли она хоть что-нибудь, ответ был "нет", — bbbonjh3ng.

Нашлась пропажа

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