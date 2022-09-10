5 смешных историй о соседях по комнате, после которых вы с ностальгией вспомните годы в общаге
Какими бы ни были соседи по комнате, они всегда могут стать источником удивительных историй, от которых все будут держаться за животы. Собрали пять таких примеров, и у нас один вопрос: "Готовы?!"
Всё по Толкину
Кадр © "Властелин колец: Возвращение короля". Режиссёр Питер Джексон, сценаристы
Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон, Дж. Р.Р. Толкин / "Кинопоиск"
"Я почти уверен, что несколько лет назад жил с хоббитом в одной комнате:
- мужчина ростом 155 сантиметров;
- кудрявые каштановые волосы;
- постоянно весёлый нрав;
- никогда не носил обувь ни снаружи, ни внутри;
- спал буквально на полу, строя на нём нечто, что можно назвать гнездом из одеял;
- завёл сад и заставлял меня есть помидоры, которые сам вырастил;
- часто приносил домой пирожки и другие вкусности, всегда отдавая мне половину, не прося ничего взамен;
- он и его девушка мечтали о жизни без Интернета в крошечном доме на колёсах.
Надеюсь, у него всё хорошо", — Opposite_Lettuce.
Спустя полвека
Фото © Shutterstock
"Мы познакомились, когда только начался первый курс. И вот почти 50 лет спустя мы с ним лучшие друзья. Недавно был на свадьбе его дочери. Торжество было просто грандиозное, потому что он ну очень богат. В какой-то момент я поймал себя на том, что у меня перехватывает дыхание. Но жених с невестой тут ни при чём. Всё дело в нашей дружбе. Осознал, как много всего изменилось с нашего первого неловкого рукопожатия полвека назад", — Scrappy_Larue.
Сосед-мафиози
Фото © Shutterstock
"Мой сосед по комнате в колледже утверждал, что был связан с мафией. Он постоянно потел как собака, таскал в машине кучу налички, а в выходные куда-то пропадал. Никогда не видел, чтобы он пил. Самое странное — он ни разу не спал в комнате. Вместо этого ложился на диван у входа в наш блок. Ближе к концу обучения он сказал, что делал так потому, что если бы "ОНИ" ворвались к нам, сразу нашли бы его и никто другой не пострадал бы.
До сих пор не знаю, говорил ли он правду, но тем не менее я ВСЕГДА запирал дверь спальни на ночь", — DrLandingStrip.
Полночные выступления
Фото © Shutterstock
"У меня много прикольных историй о соседях, но любимая эта. Одна моя соседка ходила и разговаривала во сне, а я была единственной, кто не спал, когда это происходило. Я наблюдала за тем, как она прибирается в нашем засранном холодильнике, закрывает оставленную пачку чипсов, а однажды она посреди ночи начала зачитывать Шекспира во сне. Интересно то, как она возвращалась к себе в постель. Я просто обращалась к ней и просила улечься. Она смотрела на меня и закрывала глаза. И каждый раз, когда я спрашивала у неё, помнит ли она хоть что-нибудь, ответ был "нет", — bbbonjh3ng.
Нашлась пропажа
Фото © Shutterstock
"На первом курсе мне в комнату подселили какого-то странноватого парня. Он тусил ночи напролёт, приходил домой и спал весь день. Реально раньше 17 не просыпался. Но как-то раз просто взял и исчез на неделю. Я начал переживать, позвонил маме и рассказал, что не уверен, жив ли он. Она начала искать, может, его арестовали... Не успела она мне перезвонить, как в комнату стучат копы и спрашивают: "Вы не видели *имя того парня*?" — а я ведь не видел...
Потом мне снова звонит мама и говорит, что моего соседа арестовали за ограбление магазина в здании нашего общежития! Он пытался спрятаться в вентиляционном отверстии…
О нём в газете написали, исключили из универа, а я жил в одиночестве до конца семестра!" — Rich_2.
Shutterstock