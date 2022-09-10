7 лайфхаков личной гигиены, которые сэкономят вам сотни тысяч рублей и сохранят здоровье

"Если вы носите серьги, регулярно снимайте, чистите и обеззараживайте их. Проколы тоже", — Far-Pollution9548. "В любых проколах рано или поздно появляются выделения. Это смесь омертвевших клеток кожи, кожного сала, пота и т.д. Даже если у вас есть проколы, которыми не пользуетесь, на них можно надавить и оттуда выйдет немного этой... массы. Скорее всего, будет пахнуть", — Strickens.

"Чистите не только зубы и между ними, но и язык. Когда я был маленьким, родители всегда говорили: "Пора чистить зубы". Теперь, когда у меня есть дети, я рассказываю им, что мы чистим весь рот, потому что зубы — только часть дела", — itsallabouthumans.

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"Регулярно меняйте постельное бельё, а наволочки — ещё чаще! Я вообще ленивая жопа, но как-то раз заметила, что у меня лицо очень грязное, даже если не выхожу из дома. В Интернете наткнулась на заметку, что, прежде чем покупать дорогущую косметику, нужно сначала постирать бельё. Заметные улучшения были уже через неделю", — Nyx_Valentine.

"Парни, мойте свои задницы! Как-то раз читала историю о молодом человеке, который не хотел подмываться, потому что это "по-гейски". Я о таком слышала впервые, а потом выяснилось, что среди мужчин это распространённая точка зрения. Теперь это занимает первое место в списке самых глупых вещей, которые я слышала. Ну а если вам интересно, что там за история была, то вот, от лица его девушки. Как вы понимаете, во время секса выяснилось, что он не любитель мыть задницу. Дама предложила исправить этот момент, но он отказался, ведь он не гей. В итоге сошлись на том, чтобы "генуборкой" занималась сама девушка. К этому у него вопросов, на удивление, не было. Подробностей не помню и, думаю, не хочу помнить", — Kinyongia.

"Держите ногти в чистоте. Если будете регулярно за ними следить, шансы занести в рот какие-нибудь микробы заметно снизятся", — SuvenPan.

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"Всегда мойте за ушами! Это не какой-то прикол — там очень много сальных желез, которые вырабатывают жировой секрет. Если не держать эти области в чистоте, быстро может появиться неприятный запах. Мало того, если не будете мыть с мылом, может дойти до шелушения кожи или вообще это всё скатается в творожистую массу", — Jules6146.