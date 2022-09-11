9 самых ироничных моментов, когда людям стало понятно, что годы берут своё

"В какой момент вы осознали, что стареете?" — обозначил тему пользователь под ником Hibzster. Судя по реакциям, варианты могут быть самыми разными.

Сайты и приложения стали гораздо сложнее для моего понимания. В Snapchat сам чёрт ногу сломит. В LinkedIn тем более

Когда меня не пустили в клуб, и я начала доставать паспорт, но вышибала сказал: "В этом нет необходимости"

Когда во время секса я сказал, что эта поза не подходит, потому что у меня артрит

Когда пришёл ставить вакцину против ВПЧ, а мне сказали, что в моём возрасте от неё мало толку

Когда однажды утром встал с постели, и всё моё тело захрустело, как тарелка рисовых хлопьев

А после того как вы осознаете, что годы уже не те, самое время задуматься о вечном и изучить мифы о смерти, в которые лучше перестать верить ещё при жизни.