9 самых ироничных моментов, когда людям стало понятно, что годы берут своё
Пользователей "Твиттера" спросили, когда они поняли, что молодость прошла. Ответы заставят вас смеяться и плакать одновременно.
"В какой момент вы осознали, что стареете?" — обозначил тему пользователь под ником Hibzster. Судя по реакциям, варианты могут быть самыми разными.
Сайты и приложения стали гораздо сложнее для моего понимания. В Snapchat сам чёрт ногу сломит. В LinkedIn тем более
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Когда начал говорить себе, что поесть можно и дома
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При заполнении электронной анкеты свой год рождения теперь нужно искать бесконечно
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Когда понял, что не могу прожить и дня без чая
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Когда меня не пустили в клуб, и я начала доставать паспорт, но вышибала сказал: "В этом нет необходимости"
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Когда мама отдала мне все свои документы на хранение
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Когда во время секса я сказал, что эта поза не подходит, потому что у меня артрит
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Когда пришёл ставить вакцину против ВПЧ, а мне сказали, что в моём возрасте от неё мало толку
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Когда однажды утром встал с постели, и всё моё тело захрустело, как тарелка рисовых хлопьев
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А после того как вы осознаете, что годы уже не те, самое время задуматься о вечном и изучить мифы о смерти, в которые лучше перестать верить ещё при жизни.
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