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11 сентября, 07:30

9 самых ироничных моментов, когда людям стало понятно, что годы берут своё

Пользователей "Твиттера" спросили, когда они поняли, что молодость прошла. Ответы заставят вас смеяться и плакать одновременно.

"В какой момент вы осознали, что стареете?" — обозначил тему пользователь под ником Hibzster. Судя по реакциям, варианты могут быть самыми разными.

Сайты и приложения стали гораздо сложнее для моего понимания. В Snapchat сам чёрт ногу сломит. В LinkedIn тем более

boombampow68

Фото © pxhere.com

Фото © pxhere.com

Когда начал говорить себе, что поесть можно и дома

Tristands_

Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live

Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live

При заполнении электронной анкеты свой год рождения теперь нужно искать бесконечно

PurpleLabelDawg

Изображение © meme-arsenal.com

Изображение © meme-arsenal.com

Когда понял, что не могу прожить и дня без чая

ovofuegoopt2

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Когда меня не пустили в клуб, и я начала доставать паспорт, но вышибала сказал: "В этом нет необходимости"

caddyshack__

Кадр из видео © YouTube / CTVBY

Кадр из видео © YouTube / CTVBY

Когда мама отдала мне все свои документы на хранение

DenisGitau

Фото © jenikirbyhistory.getarchive.net

Фото © jenikirbyhistory.getarchive.net

Когда во время секса я сказал, что эта поза не подходит, потому что у меня артрит

cacaozimha24

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Когда пришёл ставить вакцину против ВПЧ, а мне сказали, что в моём возрасте от неё мало толку

Chugggs

Фото © nara.getarchive.net

Фото © nara.getarchive.net

Когда однажды утром встал с постели, и всё моё тело захрустело, как тарелка рисовых хлопьев

_Kvn24

Фото © pxhere.com

Фото © pxhere.com

А после того как вы осознаете, что годы уже не те, самое время задуматься о вечном и изучить мифы о смерти, в которые лучше перестать верить ещё при жизни.

Столб из космоса и лемминги-самоубийцы: Самые идиотские теории, в которые люди до сих пор верят

Столб из космоса и лемминги-самоубийцы: Самые идиотские теории, в которые люди до сих пор верят

Обложка ©

Wikimedia Commons

Семен Хафизов

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