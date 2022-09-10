Не только Елизавета: 9 самых королевских женских имён

Мучаетесь с выбором достойного имени для дочери? Как вам вариант назвать её как одну из королев, представительниц монарших династий и других царских особ? Любое выбранное имя из этого списка наделит девочку чертами характера, присущими истинным правительницам. Ну и в качестве бонуса может подарить весьма интересный и гордый нрав. Эти женские имена считаются самыми королевскими, но какими чертами личности наделяют названную ими девушку?

Имя Елизавета

Главной чертой обладательницы этого королевского имени станет противоречивость. Елизавета может быть ранимой и одновременно с этим сильной духом, задорной, но склонной часто грустить. Даже родные не всегда могут подобрать ключик к женщине с этим именем, не говоря уже об ухажёрах. Зато Лиза с детства показывает талант к общению и налаживанию связей.

Анастасия

Анастасия превыше всего ценит семейные узы. Фото © Shutterstock

Сентиментальная и добрая, Анастасия обладает сильной интуицией, которая помогает быстро находить общий язык с любым человеком. Женщина с этим именем верная жена и заботливая мать, но часто страдает перепадами настроения. Настя превыше всего ценит семейные узы и выходит замуж исключительно по большой любви.

Екатерина

Непокорная и упрямая, носительница этого королевского имени очень сильна характером. Катя не станет жертвовать интересами, поэтому договориться с женщиной, названной этим именем, бывает тяжело. Зато Екатерина предана друзьям, мужу и делу. Часто помогает другим и обожает экспериментировать в общении с малознакомыми людьми.

Александра

Активная, неугомонная и такая очаровательная! Саша покоряет мужчин с первой встречи. Доброжелательность и обилие интересов помогают женщине поддерживать разговоры практически на любые темы. Александра любопытна, у неё сильная жажда жить и любить. В быту обладательница этого имени может быть немного неопрятной, но это не мешает ей ориентироваться в хаосе вокруг.

Диана

Диана на самом деле не такая добрая, какой может показаться. Фото © Shutterstock

Тёзка знаменитой принцессы, Диана на самом деле не такая добрая, какой может показаться на первый взгляд. Люди часто путают вежливость носительницы этого королевского имени с её добротой, но в действительности Диана держится от окружающих на небольшом расстоянии. Только избранным женщина с этим именем показывает настоящую себя. Однако некая холодность не мешает Диане выбирать профессию, в которой она может кому-то помочь.

Анна

Княжеское имя Анна наделит обладательницу целеустремлённостью, трудолюбием и желанием управлять всеми вокруг. Нет, женщины с этим именем тираншами не становятся, но иногда Анна может показать суровый характер, чтобы отстоять свою точку зрения. Её доброта помогает сглаживать конфликтные ситуации в семье или на работе, а весёлый нрав никогда не позволяет заскучать.

Елена

Дама, названная этим именем, достаточно капризна и не любит, когда её слова не воспринимают всерьёз. Елена может быть очень мстительной, если обидеть. В то же время носительница этого имени покладиста и с удовольствием исполняет роль хранительницы очага. Как и подобает королеве, в партнёры выбирает только достойного мужчину, который относится к ней как к принцессе.

Виктория

Виктория креативная, уверенная в себе и находчивая. Фото © Shutterstock

Как и у всех "победителей", амбиции и замашки у Виктории поистине королевские. Женщина не станет ждать у моря погоды, а постарается сама добиться высот в карьере. Вика креативная, уверенная в себе и находчивая. Эти качества помогают носительнице имени удачно рисковать и добиваться своего. А ещё она умна, любит командную работу и обладает невероятными организаторскими способностями.

Татьяна