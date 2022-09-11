Счастливчики нашли в себе силы и отказались от наркотиков, и эти преображения вдохновляют

"Из-за наркотиков, алкоголя и пренебрежения к себе у меня всегда был лишний вес. Пять лет назад занялся тяжёлой атлетикой и начал следить за питанием. Наконец-то гармонично чувствую себя в собственном теле", — lucky_demon.

Фото © Reddit / lucky_demon

"Алкоголь, наркотики, тюрьма... Спустя полгода мне наконец разрешили снова водить, второе фото — с моих прав", — veinsofneonheat.

Фото © Reddit / veinsofneonheat

"Раньше я была заядлой курильщицей, но в 30 лет взяла себя в руки и решила, что мне нужны перемены. Вот уже два года как абсолютно чиста", — progresspics.

Фото © Reddit / progresspics

"Два года без наркотиков и алкоголя! Раньше я буквально жила на улице, но бросила вызов судьбе", — rtuqhghs.

Фото © Reddit / rtuqhghs

"Я, когда принимала тяжёлые наркотики, и я, уже победившая зависимость", — thr0wawaids.

Фото © Reddit / thr0wawaids

"Девушка бросила наркотики, и вот её фото "до" и "после", — doxujapes.

Фото © Reddit / doxujapes

"Раньше вместо того, чтобы ходить к психиатру, я заглушал эмоции наркотиками. Теперь всё наоборот. Разница между фото — меньше года", — BeforeandAfter.

Фото © Reddit / BeforeandAfter

"Отказался от наркотиков и меньше чем за год набрал 30 кг", — toexjam.

Фото © Reddit / toexjam

"Джинни Бертон была наркозависимой почти всю жизнь, но перевернула судьбу, поступила и с отличием закончила Вашингтонский университет", — Vindictus80.

Фото © Reddit / Vindictus80

"Я до того, как покончил с наркотиками, и я же 4 года после того, как всё-таки избавился от зависимости", — ryanatlive.