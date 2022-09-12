В Харькове нет света, воды и Интернета

В Харькове отключилось электричество и остановилось водоснабжение. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", — написал он.