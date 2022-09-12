В Харькове нет света, воды и Интернета
Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе отключился свет и остановилось водоснабжение
В Харькове отключилось электричество и остановилось водоснабжение. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", — написал он.
Ранее в Харьковской области заявили, что наёмники расстреливали граждан и снимали это на видео. В связи с этим глава администрации региона Виталий Ганчев считает необходимым зачистить Купянск и Великий Бурлук от противников.
Telegram / Игорь Терехов