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12 сентября, 12:03
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В Харькове нет света, воды и Интернета

Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе отключился свет и остановилось водоснабжение

В Харькове отключилось электричество и остановилось водоснабжение. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", — написал он.

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Ранее в Харьковской области заявили, что наёмники расстреливали граждан и снимали это на видео. В связи с этим глава администрации региона Виталий Ганчев считает необходимым зачистить Купянск и Великий Бурлук от противников.

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Telegram / Игорь Терехов

Светлана Оперук

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