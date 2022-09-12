Диетолог рассказала, как молочные коктейли губят здоровье

Частое употребление молочных коктейлей может привести к проблемам с сердцем и диабету. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

Эксперт пояснила, что такие напитки достаточно калорийные, в них содержится не меньше пяти ложек сахара. При употреблении молочных коктейлей в организм поступает сладкого намного больше, чем нужно человеку для выработки энергии, считает специалист.

"Всё это ведёт к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету, а далее по цепочке от этого начинают страдать сосуды. Далее различные кардиологические заболевания: и инфаркты, и инсульты. Основа всему этому — чрезмерное потребление сахара", — подчеркнула врач.

Соломатина также обратила внимание на то, что подобные напитки плохо перевариваются. Ими не стоит запивать другие блюда, лучше употреблять молочные коктейли только в качестве десерта, заметила специалист.