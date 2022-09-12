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12 сентября, 10:06

Россиянам рассказали, помогает ли цинк против простуды

Терапевт Хухрев рассказал о роли цинка как средства против простуды

Цинк как средство против простуды носит больше психотерапевтическую роль, чем лечебную. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

"Я не имею ничего против цинка, но я бы не противопоставлял его витамину С. С учётом всех научных статей за и против: влияние цинка и витамина С на иммунитет, честно говоря, одинаковое. Приём витамина С и цинка — это скорее психотерапия. Специально бросаться его пить не стоит", — подчеркнул он.

По словам специалиста, к приёму лекарств с цинком стоит относиться с осторожностью из-за наличия побочных эффектов. Эксперт обратил внимание, что, когда люди слишком часто "увлекаются" данным элементом, это чревато нарушением всасывания меди.

Врач посоветовал принимать цинк в профилактических целях в составе комплексных витаминов не дольше месяца. А перед использованием необходимо обсудить всё со специалистом, так как некоторым данный микроэлемент противопоказан, заключил терапевт.

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Никита Осипов
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