Суд в Москве начал процедуру банкротства российской "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы ввёл в российском подразделении компании Google — ООО "Гугл" — начальную процедуру банкротства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Инстанция признала обоснованным заявление компании о собственном банкротстве. Заседание заняло несколько минут, ведь представители кредиторов в суд не явились, присутствовали лишь юристы "Гугла", подтвердившие требование.
Напомним, о намерении российской "дочки" компании Google подать заявление с требованием признать её банкротом Лайф писал в мае. Об этом указывалось в материалах от имени генерального директора компании Дэвида Мунро Снэддона.
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