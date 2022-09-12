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12 сентября, 12:33

Суд в Москве начал процедуру банкротства российской "дочки" Google

Арбитражный суд Москвы ввёл в российском подразделении компании Google — ООО "Гугл" — начальную процедуру банкротства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Инстанция признала обоснованным заявление компании о собственном банкротстве. Заседание заняло несколько минут, ведь представители кредиторов в суд не явились, присутствовали лишь юристы "Гугла", подтвердившие требование.

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Напомним, о намерении российской "дочки" компании Google подать заявление с требованием признать её банкротом Лайф писал в мае. Об этом указывалось в материалах от имени генерального директора компании Дэвида Мунро Снэддона.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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