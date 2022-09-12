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12 сентября, 12:38

В Москве вновь произошло массовое убийство павлинов, содержавшихся в кафе

Семерых павлинов нашли растерзанными в московском кафе

На территории кафе "Кислород" на Бауманской улице в Москве нашли растерзанными семерых павлинов. Об этом сообщила заместитель директора заведения Татьяна Букотина.

Кадры с места массового убийства павлинов в московском кафе. Видео © VK / Басманный 2.0 | Местные

"Да, это правда. В ночь с субботы на воскресенье [убили птиц]", — приводит РИА "Новости" её слова.

Птицы прожили в заведении около десяти лет и уже стали настоящей достопримечательностью. К слову, это уже не первое убийство экзотических птиц. В конце мая этого года на территории "Кислорода" были найдены три растерзанные тушки — виновного до сих пор не нашли. Сотрудники кафе считают, что в этот раз этот же живодёр мог впустить в вольер к пернатым собаку. По факту произошедшего столичные полицейские проводят проверку.

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Кадр из видео VK / Басманный 2.0 | Местные

Наталья Исакова

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