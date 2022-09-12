В Москве вновь произошло массовое убийство павлинов, содержавшихся в кафе

Птицы прожили в заведении около десяти лет и уже стали настоящей достопримечательностью. К слову, это уже не первое убийство экзотических птиц. В конце мая этого года на территории "Кислорода" были найдены три растерзанные тушки — виновного до сих пор не нашли. Сотрудники кафе считают, что в этот раз этот же живодёр мог впустить в вольер к пернатым собаку. По факту произошедшего столичные полицейские проводят проверку.