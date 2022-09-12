В Британии перенесли второй еврокубковый матч недели из-за похорон Елизаветы II

УЕФА отменила матч второго тура группового этапа Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и нидерландским ПСВ в связи с похоронами королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Встреча была перенесена из-за траурных мероприятий, а также из-за нехватки полицейских ресурсов для обеспечения безопасности игры. Новая дата матча будет названа позднее.

Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.