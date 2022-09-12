Россиянам рассказали, как психолог может помочь бросить курить

Успех в борьбе с курением в значительной степени зависит от мотивации. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова. По мнению эксперта, людям, которые намерены бороться с вредной привычкой, стоит понять, для чего им это необходимо. Врач посоветовала назвать плюсы и минусы отказа от табака.

"Если при перечислении плюсов и минусов вы начали задумываться о том, что вам не хватает аргументов. Или плюсов, по вашему мнению, меньше, чем минусов, то это достаточно серьёзный сигнал к тому, что пока вы не готовы расстаться с этой вредной привычкой", — подчеркнула Лобанова.

По словам эксперта, есть два вида никотиновой зависимости: физиологическая и психологическая. Причём справиться с первой поможет иглоукалывание. А во втором случае необходимо пройти краткосрочный курс с психологом, добавила специалист. Врач отметила, что, возможно, человеку назначат противотревожные лекарства, смягчающие период отказа от никотина. Лобанова заключила, что если мотивация бросить курить высокая, то стоит проконсультироваться с тремя специалистами: психологом, психиатром и экспертом в области акупунктуры.