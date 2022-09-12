Над Белгородским районом Белгородской области в понедельник сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, жертв и пострадавших нет, но от оперативных служб поступает информация о разрушениях на земле.