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12 сентября, 11:01

Есть повреждения на земле: Над одним из районов Белгородской области сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей в Белгородской области системе ПВО

Над Белгородским районом Белгородской области в понедельник сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, жертв и пострадавших нет, но от оперативных служб поступает информация о разрушениях на земле.

"Повреждён легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западном города Белгорода", — отметил губернатор.

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Ранее сообщалось, что пограничный пункт Логачёвка в Валуйском районе Белгородской области был обстрелян с украинской стороны. Жителей одноимённого села решено вывезти в безопасное место, этим сейчас занимаются местные власти.

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ТАСС / Минобороны России

Алексей Берковиц

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