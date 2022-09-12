В ЛНР рассказали о психологических провокациях с вывешиванием флагов Украины

В освобождённой Луганской Народной Республике работают группы людей, которые организовывают провокации: они вывешивают, а затем фотографируют флаги Украины на административных зданиях. После этого, как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, снимки распространяются в соцсетях для психологического давления на местных жителей.

"Я бы не сказал, что это полноценная диверсионная группа, скорее всего, это так называемые проплаченные либо молодые люди, либо те люди, которые проукраинских взглядов, которые на нашей территории вывешивают флаги на админзданиях, делают фоточки, и потом всё это распространяется в Сети", — сказал Марочко в эфире Первого канала.