В ЛНР рассказали о психологических провокациях с вывешиванием флагов Украины
Марочко: Неизвестные пытаются посеять панику в ЛНР, вывешивая флаги Украины
В освобождённой Луганской Народной Республике работают группы людей, которые организовывают провокации: они вывешивают, а затем фотографируют флаги Украины на административных зданиях. После этого, как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, снимки распространяются в соцсетях для психологического давления на местных жителей.
"Я бы не сказал, что это полноценная диверсионная группа, скорее всего, это так называемые проплаченные либо молодые люди, либо те люди, которые проукраинских взглядов, которые на нашей территории вывешивают флаги на админзданиях, делают фоточки, и потом всё это распространяется в Сети", — сказал Марочко в эфире Первого канала.
В качестве примера он привёл сообщение из соцсетей, которое форсировалось в различных телеграм-каналах в минувшую субботу. В фейковой новости утверждалось, что ВСУ якобы вошли в Сватово, хотя данная информация не соответствует действительности.
А ранее Лайф сообщал, что командир "Спарты" Артём Жога опроверг сообщения о захвате украинскими военными аэропорта Донецка. Видео с его заявлением опубликовал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
ТАСС / Александр Река