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12 сентября, 10:42

"Спешки нет": В МИД рассказали, когда будет готов ответ на визовые ограничения ЕС

Грушко: Россия не собирается спешить с ответом на визовые ограничения Евросоюза

Москва не будет торопиться с ответом на визовые ограничения, которые ввёл Европейский союз в отношении граждан РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость. Фактически пытаются каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на "правильных" и "неправильных", — сказал он журналистам.

А вместе с тем, продолжил Грушко, страны – члены Евросоюза применяют в своих документах термины, которые уже давно должны уйти в прошлое. Теперь осталось посмотреть, как все эти действия скажутся на отношениях между людьми.

ЕК рекомендовала увеличить срок выдачи виз россиянам до 45 дней

ЕК рекомендовала увеличить срок выдачи виз россиянам до 45 дней

Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощённого визового режима с РФ с 12 сентября. В документе уточняется, что на россиян распространяются общие правила визового кодекса. О едином соглашении по ограничению въезда для граждан РФ также сообщили Литва, Латвия и Эстония, исключения касаются водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто пересекает границу по гуманитарным и семейным причинам.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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