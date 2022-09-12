"Спешки нет": В МИД рассказали, когда будет готов ответ на визовые ограничения ЕС

Москва не будет торопиться с ответом на визовые ограничения, которые ввёл Европейский союз в отношении граждан РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость. Фактически пытаются каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на "правильных" и "неправильных", — сказал он журналистам.

А вместе с тем, продолжил Грушко, страны – члены Евросоюза применяют в своих документах термины, которые уже давно должны уйти в прошлое. Теперь осталось посмотреть, как все эти действия скажутся на отношениях между людьми.