"Спешки нет": В МИД рассказали, когда будет готов ответ на визовые ограничения ЕС
Грушко: Россия не собирается спешить с ответом на визовые ограничения Евросоюза
Москва не будет торопиться с ответом на визовые ограничения, которые ввёл Европейский союз в отношении граждан РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость. Фактически пытаются каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на "правильных" и "неправильных", — сказал он журналистам.
А вместе с тем, продолжил Грушко, страны – члены Евросоюза применяют в своих документах термины, которые уже давно должны уйти в прошлое. Теперь осталось посмотреть, как все эти действия скажутся на отношениях между людьми.
Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощённого визового режима с РФ с 12 сентября. В документе уточняется, что на россиян распространяются общие правила визового кодекса. О едином соглашении по ограничению въезда для граждан РФ также сообщили Литва, Латвия и Эстония, исключения касаются водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто пересекает границу по гуманитарным и семейным причинам.
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