В МИД РФ допустили отказ от продления зерновой сделки
Грушко: РФ не может согласиться с нынешним положением вещей по зерновой сделке
Москва не может согласиться с нынешней ситуацией в выполнении меморандума России и ООН по экспорту украинского зерна. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы поставили эту проблему. Очевидно, что с нынешним положением вещей соглашаться нельзя, поскольку оно противоречит тем принципиальным пониманиям, которые создавали контекст для предметной работы над двумя этими документами", — сказал он журналистам.
По словам дипломата, зерновая сделка — это не "разовая акция". Она действует 120 дней, напомнил он, после чего страны должны рассмотреть вопросы её выполнения и в случае необходимости внести изменения в соглашение. Грушко добавил, что анализ выполнения меморандума показал, что партнёры РФ в очередной раз проявили недобросовестный подход.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин указал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону на необходимость поставок украинского зерна в развивающиеся страны. Также глава государства уточнил, что Еврокомиссия не должна мешать поставкам удобрений и сельхозпродуктов из РФ на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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