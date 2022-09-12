В МИД РФ допустили отказ от продления зерновой сделки

Москва не может согласиться с нынешней ситуацией в выполнении меморандума России и ООН по экспорту украинского зерна. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы поставили эту проблему. Очевидно, что с нынешним положением вещей соглашаться нельзя, поскольку оно противоречит тем принципиальным пониманиям, которые создавали контекст для предметной работы над двумя этими документами", — сказал он журналистам.

По словам дипломата, зерновая сделка — это не "разовая акция". Она действует 120 дней, напомнил он, после чего страны должны рассмотреть вопросы её выполнения и в случае необходимости внести изменения в соглашение. Грушко добавил, что анализ выполнения меморандума показал, что партнёры РФ в очередной раз проявили недобросовестный подход.