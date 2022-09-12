Погранпункт в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Пограничный пункт Логачёвка в Валуйском районе Белгородской области был обстрелян с украинской стороны в понедельник. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что в августе ВСУ из миномётов обстреляли погранпункт рядом с селом Гуево Курской области, примерно в 3,5 километра от границы с Украиной. А до этого и глава Брянской области сообщал об обстреле погранпункта со стороны Украины. Атака велась из миномётов, в результате были повреждены сети водо- и электроснабжения.