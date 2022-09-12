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Опубликовано 12 сентября 2022, 10:53

Погранпункт в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Губернатор Гладков: В Белгородской области обстрелян погранпункт Логачёвка

Пограничный пункт Логачёвка в Валуйском районе Белгородской области был обстрелян с украинской стороны в понедельник. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Сейчас глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место", — проинформировал губернатор.

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Напомним, что в августе ВСУ из миномётов обстреляли погранпункт рядом с селом Гуево Курской области, примерно в 3,5 километра от границы с Украиной. А до этого и глава Брянской области сообщал об обстреле погранпункта со стороны Украины. Атака велась из миномётов, в результате были повреждены сети водо- и электроснабжения.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Алексей Берковиц
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