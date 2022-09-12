СК РФ возбудил уголовное дело по факту получения ожогов подростками в ходе хоррор-квеста
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после происшествия во время проведения хоррор-квеста на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Вечером 11 сентября 2022 года во время проведения игрового квеста в помещении, расположенном по улице Новохохловской в городе Москве, произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. В результате термические ожоги получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников в возрасте 14 и 15 лет", — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Изучается служебная документация, опрашиваются сотрудники компании и участники. Позже будут назначены судебно-медицинские экспертизы.
Напомним, что вчера в Москве хоррор-квест закончился печально для его участников. На одном из этапов им нужно было зажечь газовую лампу. Снаружи за подростками наблюдали взрослые. Взорвался газовый баллон, загорелся потолок, с него начал капать плавленый пластик, он попал на футболку одного из ребят, одежда на нём вспыхнула.
Телеграм-канал Прокуратуры города Москвы