СК РФ возбудил уголовное дело по факту получения ожогов подростками в ходе хоррор-квеста

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после происшествия во время проведения хоррор-квеста на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Вечером 11 сентября 2022 года во время проведения игрового квеста в помещении, расположенном по улице Новохохловской в городе Москве, произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. В результате термические ожоги получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников в возрасте 14 и 15 лет", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Изучается служебная документация, опрашиваются сотрудники компании и участники. Позже будут назначены судебно-медицинские экспертизы.