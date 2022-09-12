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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 11:04
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Аксёнов надеется на более решительные действия в рамках спецоперации на Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов в беседе с журналистами выразил поддержку решительным действиям ВС РФ по уничтожению объектов инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях.

"Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что всё это перейдёт в более решительный характер", — сказал он.

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Как рассказывал Лайф, электричество вечером 11 сентября отключилось в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях после ракетных ударов по целому ряду ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко писал, что перебои с электричеством могут быть по всей стране. Отключение электричества в пяти областях подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. При этом отчёта от Минобороны РФ об этом не поступало.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Григорий Воронцов
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