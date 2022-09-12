Аксёнов надеется на более решительные действия в рамках спецоперации на Украине

"Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что всё это перейдёт в более решительный характер", — сказал он.

Как рассказывал Лайф, электричество вечером 11 сентября отключилось в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях после ракетных ударов по целому ряду ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко писал, что перебои с электричеством могут быть по всей стране. Отключение электричества в пяти областях подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. При этом отчёта от Минобороны РФ об этом не поступало.