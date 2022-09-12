Международный паралимпийский комитет в ноябре проведёт голосование по членству России

Международный паралимпийский комитет (МПК) 16 ноября на внеочередной генеральной ассамблее проведёт голосование по вопросу сохранения или лишения членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"16 ноября МПК проведёт внеочередную генеральную ассамблею для голосования по вопросу о том, сделать ли соблюдение олимпийского перемирия обязательным условием членства, а также решить вопрос о членстве паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Кроме того, в конце декабря 2022 года МПК будет принимать решение о полном восстановлении членства ПКР", — сказал Рожков.