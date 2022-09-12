Международный паралимпийский комитет в ноябре проведёт голосование по членству России
Международный паралимпийский комитет (МПК) 16 ноября на внеочередной генеральной ассамблее проведёт голосование по вопросу сохранения или лишения членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. В начале марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
"16 ноября МПК проведёт внеочередную генеральную ассамблею для голосования по вопросу о том, сделать ли соблюдение олимпийского перемирия обязательным условием членства, а также решить вопрос о членстве паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Кроме того, в конце декабря 2022 года МПК будет принимать решение о полном восстановлении членства ПКР", — сказал Рожков.
МПК лишил ПКР членства в организации перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро. Российская сторона была условно восстановлена в правах в марте 2019 года.
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