Российским паралимпийцам вручили государственные награды
МПК в начале марта изменил решение по участию паралимпийцев России и Белоруссии в Играх в Пекине.
Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин вручили государственные награды призёрам Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Торжественная церемония состоялась в Кремле.
Ранее Лайф сообщал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) первоначально принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Правда, на следующий день это решение было отменено и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.
В марте в Ханты-Мансийске прошли игры "Мы вместе. Спорт". Соревнования проводились в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее и кёрлинге. Помимо россиян на них выступали паралимпийцы из Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.
Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Наша команда завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград. Второе место заняла сборная Белоруссии, третьими стали армянские спортсмены.
ТАСС / Сергей Бобылев