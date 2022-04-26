Российским паралимпийцам вручили государственные награды

МПК в начале марта изменил решение по участию паралимпийцев России и Белоруссии в Играх в Пекине.

Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин вручили государственные награды призёрам Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Торжественная церемония состоялась в Кремле.

В марте в Ханты-Мансийске прошли игры "Мы вместе. Спорт". Соревнования проводились в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее и кёрлинге. Помимо россиян на них выступали паралимпийцы из Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.