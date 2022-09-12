Суд признал организацию "Народная самооборона" террористической и запретил её деятельность

Анархистская организация "Народная самооборона"* признана террористической, Челябинский областной суд запретил её деятельность в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Административное заявление прокурора было удовлетворено. Организация "Народная самооборона"* признана террористической, деятельность её запрещена на территории Российской Федерации", — сообщили агентству в пресс-службе инстанции.

Определение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее Лайф писал, что в Московском регионе раскрыли законспирированную ячейку финансистов ИГИЛ*. Согласно данным оперативников, члены ячейки, граждане России, с помощью банковских карт перевели более 100 тысяч рублей организатору канала финансирования ИГИЛ.