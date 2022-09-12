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12 сентября, 12:54

Не получивший разрешение на работу в РФ Мевля готов сыграть за "Спартак" против "Факела"

Андрей Степанов, агент новичка московского "Спартака" Михи Мевли заявил, что 32-летний защитник готов выйти на поле в матче Кубка России против воронежского "Факела". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Мевля перешёл в "Спартак" из турецкого клуба "Антальяспор" на прошлой неделе, но до сих пор не получил разрешения на работу в России. Встреча с "Факелом" запланирована на четверг, 15 сентября.

"Он готов играть уже в ближайших матчах, просто сейчас всё зависит от того, когда будет получено разрешение на работу. Изначально, когда Миха подписывал контракт, мы понимали, что на игру с "Ростовом" он не успеет получить разрешение. Всё идёт в штатном режиме. Мы не уточняли у клуба, но мне кажется, там заинтересованы, чтобы игрок получил разрешение на работу как можно быстрее. Думаю, проблем быть не должно и в кубковом матче Миха уже сможет принять участие", — сказал Степанов.

"Спартак" обьявил о переходе экс-защитника "Зенита" Мевли

"Спартак" обьявил о переходе экс-защитника "Зенита" Мевли

Отметим, что российским болельщикам Мевля хорошо знаком по выступлениям за "Ростов", "Зенит" и футбольный клуб "Сочи". Помимо этого он является игроком сборной Словении.

Обложка ©

ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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