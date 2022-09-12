Не получивший разрешение на работу в РФ Мевля готов сыграть за "Спартак" против "Факела"
Андрей Степанов, агент новичка московского "Спартака" Михи Мевли заявил, что 32-летний защитник готов выйти на поле в матче Кубка России против воронежского "Факела". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Мевля перешёл в "Спартак" из турецкого клуба "Антальяспор" на прошлой неделе, но до сих пор не получил разрешения на работу в России. Встреча с "Факелом" запланирована на четверг, 15 сентября.
"Он готов играть уже в ближайших матчах, просто сейчас всё зависит от того, когда будет получено разрешение на работу. Изначально, когда Миха подписывал контракт, мы понимали, что на игру с "Ростовом" он не успеет получить разрешение. Всё идёт в штатном режиме. Мы не уточняли у клуба, но мне кажется, там заинтересованы, чтобы игрок получил разрешение на работу как можно быстрее. Думаю, проблем быть не должно и в кубковом матче Миха уже сможет принять участие", — сказал Степанов.
Отметим, что российским болельщикам Мевля хорошо знаком по выступлениям за "Ростов", "Зенит" и футбольный клуб "Сочи". Помимо этого он является игроком сборной Словении.
ФК "Спартак"