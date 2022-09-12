Очевидцы сообщили о сильном взрыве и чёрном дыме в селе Ростовской области
Дым за лесополосой после взрыва в Ростовской области. Обложка © Telegram-канал SHOT
Сильный взрыв произошёл возле села Чалтырь в Ростовской области. Об этом сообщили местные жители, передаёт телеграм-канал SHOT. За лесополосой виднеется столб чёрного дыма.
"Только что был взрыв. Прям взрыв, не хлопок, не щелчок. Мы выбежали на улицу, вот, где лесополоса горит. Что это вообще, не понятно, но было очень страшно", — сказала одна из свидетельниц произошедшего.
Очевидцы — о сильном взрыве в Ростовской области. Видео © Telegram-канал SHOT
Официальных данных о том, что произошло, пока нет.
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