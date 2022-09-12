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12 сентября, 13:16

"Зенит" может сыграть товарищеский матч с клубом из Ирана в декабре

Петербургский "Зенит" в декабре этого года может провести товарищеский матч с клубом "Сепахан", который выступает в чемпионате Ирана. Об этом Sport24 рассказал агент нападающего Сердара Азмуна Мехди Хагитали.

"Недавно президент иранского "Сепахана" заявил, что в декабре этого года к ним на товарищеский матч приедет "Зенит". Петербургский клуб сыграет с молодёжкой "Сепахана" из города Исфахан", — рассказал Хагитали.

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Отметим, что в ноябре в Иран прилетит сборная России по футболу, которая проведёт товарищеский матч с местной национальной командой.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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