"Зенит" может сыграть товарищеский матч с клубом из Ирана в декабре
Петербургский "Зенит" в декабре этого года может провести товарищеский матч с клубом "Сепахан", который выступает в чемпионате Ирана. Об этом Sport24 рассказал агент нападающего Сердара Азмуна Мехди Хагитали.
"Недавно президент иранского "Сепахана" заявил, что в декабре этого года к ним на товарищеский матч приедет "Зенит". Петербургский клуб сыграет с молодёжкой "Сепахана" из города Исфахан", — рассказал Хагитали.
Отметим, что в ноябре в Иран прилетит сборная России по футболу, которая проведёт товарищеский матч с местной национальной командой.
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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов