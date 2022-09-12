"Зенит" может сыграть товарищеский матч с клубом из Ирана в декабре

Петербургский "Зенит" в декабре этого года может провести товарищеский матч с клубом "Сепахан", который выступает в чемпионате Ирана. Об этом Sport24 рассказал агент нападающего Сердара Азмуна Мехди Хагитали.

"Недавно президент иранского "Сепахана" заявил, что в декабре этого года к ним на товарищеский матч приедет "Зенит". Петербургский клуб сыграет с молодёжкой "Сепахана" из города Исфахан", — рассказал Хагитали.