Российские контрудары по украинской энергетической инфраструктуре являются адекватным ответом на агрессию киевского режима. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил лидер "Российского союза ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

По словам эксперта, терпение российской стороны, к удивлению Украины и её западных спонсоров, оказалось не безграничным.

"Мы длительное время вели себя толерантно, но эта толерантность и корректность воспринимались за слабость. В конечном итоге хамство и глупость со стороны украинских властей с учётом указаний американцев привели к тому, что терпение закончилось. И сегодня специальная военная операция вступает в новый этап, крайне неблагоприятный для Украины", — отметил собеседник Лайфа.