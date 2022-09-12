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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 14:57
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Эксперт уверен, что новый этап спецоперации лишит Украину не только света

Клинцевич рассказал, как навязанное Западом хамство привело Украину к блэкауту и другим неприятностям

Российские контрудары по украинской энергетической инфраструктуре являются адекватным ответом на агрессию киевского режима. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил лидер "Российского союза ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

По словам эксперта, терпение российской стороны, к удивлению Украины и её западных спонсоров, оказалось не безграничным.

"Мы длительное время вели себя толерантно, но эта толерантность и корректность воспринимались за слабость. В конечном итоге хамство и глупость со стороны украинских властей с учётом указаний американцев привели к тому, что терпение закончилось. И сегодня специальная военная операция вступает в новый этап, крайне неблагоприятный для Украины", — отметил собеседник Лайфа.

Что известно об ударах по энергосистеме Украины
Что известно об ударах по энергосистеме Украины

Ранее Лайф сообщал, что окончание воскресного дня 11 сентября ознаменовалось сообщением Владимира Зеленского и местных властей о коллапсе энергосистемы в пяти регионах Украины. В Харькове из-за ударов по ключевым объектам энергетики и отключений встало метро. На Украинской железной дороге зафиксирована задержка электропоездов, магистральные составы и поезда дальнего следования также были остановлены. Без света осталась Днепропетровская область. Председатель Областной военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий объявил, что везде упало напряжение в электросети и в итоге 135 населённых пунктов остались без электричества.

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unsplash.com / Andrey Metelev

Кристина Шайдуллина
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