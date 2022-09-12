Терапевт рассказала, что поможет избавиться от осенней сонливости

Побороть осеннюю сонливость способны правильное питание и здоровый сон не менее семи часов. Соблюдение этих требований поможет чувствовать себя бодрым в течение всего дня. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила врач-терапевт Виктория Декканова. По мнению специалиста, стоит обратить внимание и на завтрак, он должен быть сбалансированным и содержать не только углеводы.

"Пустая овсяная каша — не очень полезна. Если люди очень её любят, то нужно разбавлять белками или жирами. Например, добавлять твёрдый тёртый сыр как источник жиров. Маслом кашу не испортить. Либо же можно добавлять яйцо", — отметила терапевт.

Вместо овсяной каши утром можно употреблять и гречневую, так как в ней высокое содержание белка, добавила врач. Декканова также подчеркнула, что если при пробуждении есть не хочется, то это повод, чтобы проконсультироваться со специалистом. Бывает, что чувства голода по утрам нет из-за переедания перед сном, поэтому последний приём пищи лучше делать за четыре часа до ночного отдыха, заключила эксперт.