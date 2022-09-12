Пенсионерка с Украины погибла при обстреле Логачёвки под Белгородом
Губернатор Гладков: При обстреле Логачёвки погибла женщина, пострадало 4 человека
В результате обстрела приграничного пункта Логачёвка Белгородской области погибла женщина, четыре человека госпитализированы с ранениями средней степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"К сожалению, не обошлось без жертв: погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачёвки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал губернатор в телеграм-канале.
Он также отметил, что, предварительно, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи. Аварийные службы временно отключили подачу газа и электричества.
Напомним, об обстреле пограничного пункта Логачёвка стало известно ранее сегодня. Атака велась со стороны Украины. Как сообщал Гладков, над одним районом Белгородской области сработала система ПВО.
ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев