Пенсионерка с Украины погибла при обстреле Логачёвки под Белгородом

В результате обстрела приграничного пункта Логачёвка Белгородской области погибла женщина, четыре человека госпитализированы с ранениями средней степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"К сожалению, не обошлось без жертв: погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачёвки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал губернатор в телеграм-канале.