Опубликовано видео с моментом "поджога" подростков на хоррор-квесте в Москве

Московская прокуратура опубликовала видео с камер в московском квест-руме, где под воздействием огня из газового баллона расплавился пластиковый потолок, отчего четверо подростков и двое сотрудников получили ожоги различной степени.

На кадрах видно, что аниматор пугает находящихся в клетке несовершеннолетних участников хоррор-квеста, размахивая горящим газовым баллоном. В какой-то момент над ними расплавился пластиковый потолок и на подростков начал лить "огненный дождь". При этом, находясь в импровизированной тюрьме, они не могли сбежать с места возгорания.