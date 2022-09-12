Опубликовано видео с моментом "поджога" подростков на хоррор-квесте в Москве
Московская прокуратура опубликовала видео с поджогом потолка в квест-руме
Московская прокуратура опубликовала видео с камер в московском квест-руме, где под воздействием огня из газового баллона расплавился пластиковый потолок, отчего четверо подростков и двое сотрудников получили ожоги различной степени.
Момент поджога потолка в московском квест-руме. Видео © Telegram / "Прокуратура Москвы"
На кадрах видно, что аниматор пугает находящихся в клетке несовершеннолетних участников хоррор-квеста, размахивая горящим газовым баллоном. В какой-то момент над ними расплавился пластиковый потолок и на подростков начал лить "огненный дождь". При этом, находясь в импровизированной тюрьме, они не могли сбежать с места возгорания.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту получения ожогов подростками в ходе хоррор-квеста. Пожар во время хоррор-квеста в Москве произошёл накануне. По данным прокуратуры, шестерым пострадавшим — четырём детям и двум взрослым — понадобилась медпомощь, а двоих подростков госпитализировали с ожогами.
Скрин из видео Telegram / "Прокуратура Москвы"