Подросток получил ожог четвёртой степени во время пожара в квест-руме в Москве

В результате происшествия в квест-руме на юго-востоке Москвы, где произошло возгорание, один из пострадавших подростков получил ожог четвёртой степени, ему придётся делать операцию. Об этом сообщила мать пострадавшего в беседе с телеканалом "360".

"Хотим, чтобы виновных привлекли к ответственности. Сын чувствует себя непросто, у него четвёртая стадия ожога предплечья, завтра операция", — сказала она.

По словам женщины, дети пришли в квест-рум, чтобы поиграть, и в процессе загорелся баллон с воспламеняющейся жидкостью. Затем огонь перебросился на потолок, обтянутый обычной плёнкой, а дети в этот момент были заперты в комнате. При этом у сына рассказчицы загорелась одежда, а сверху капал горящий пластик. В результате дети сломали дверь и выбежали, но им пришлось ещё ждать скорую помощь. Помимо пострадавшего в помещении находилось пять человек.

"Мы ехали 40 минут, скорая, видимо, ехала вместе с нами. Сами сотрудники квест-рума оказывали помощь, пока врачи ехали. Видимо, возбудили уголовное дело, Следственный комитет работает", — поделилась женщина.

Известно, что двое братьев, которые тоже находились в этой горящей комнате, травм не получили. По словам их отца, мальчики спокойно пошли потом в школу. Но родители подростков просто так этот инцидент не оставят: на ближайшее время у них запланирована встреча с организаторами квест-рума.