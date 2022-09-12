Английский футболист попал в страшную аварию и разбил автомобиль за 9 миллионов рублей
Экс-футболист сборной Англии Кэролл попал в жуткую аварию
Бывший нападающий сборной Англии и футбольного клуба "Ливерпуль" Энди Кэролл попал в жуткую аварию, в которой, к счастью, обошлось без жертв. Подробности истории сообщает The Sun.
Авария произошла на востоке Лондона 11 сентября. По данным издания, Кэролл находился за рулём автомобиля Mercedes GLS стоимостью 130 тысяч фунтов стерлингов (более девяти миллионов рублей) и лоб в лоб столкнулся с "фордом-фиестой". При этом сам футболист и его пассажир не пострадали, а вот находившийся в "форде" 50-летний мужчина после ДТП был доставлен в больницу.
По признанию местных жителей, сам Кэролл был в шоке от случившегося, а после столкновения первым делом бросился на помощь людям, находившимся в другом автомобиле. В результате ДТП полиция никого не арестовывала.
ТАСС /EPA / Clive Brunskill / POOL