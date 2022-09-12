Английский футболист попал в страшную аварию и разбил автомобиль за 9 миллионов рублей

Авария произошла на востоке Лондона 11 сентября. По данным издания, Кэролл находился за рулём автомобиля Mercedes GLS стоимостью 130 тысяч фунтов стерлингов (более девяти миллионов рублей) и лоб в лоб столкнулся с "фордом-фиестой". При этом сам футболист и его пассажир не пострадали, а вот находившийся в "форде" 50-летний мужчина после ДТП был доставлен в больницу.