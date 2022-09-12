Клубы РПЛ выступили за проведение матчей Кубка России во время ЧМ-2022

В ходе общего собрания клубов РПЛ большинство участников выступили за проведение пятого и шестого туров Кубка России после 20 ноября в связи с двумя запланированными матчами сборной России. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матчи двух заключительных туров группового этапа Кубка России должны были состояться 8–10 и 18–20 ноября соответственно. Новые даты проведения встреч будут определены позднее.

Также клубы РПЛ поддержали предложение РФС, проголосовав за оптимизацию составления расписания. Предполагается, что теперь календарь матчей первенства будет согласовываться общим собранием лиги и утверждаться бюро исполкома РФС.

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России планирует сыграть дома с Боснией и Герцеговиной и на выезде — с Ираном.