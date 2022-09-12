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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 14:19

Аксёнов предупредил об ответственности организаторов проукраинских мероприятий в Крыму

Все организаторы и участники публичных мероприятий, где крымчане поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут привлечены к жёсткой ответственности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

Аксёнов предупредил об ответственности организаторов проукраинских мероприятий. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

"Будет наказано данное действие в уголовном порядке. В отношении и организаторов, и участников всех процессов. Я считаю, что люди, ведущие себя подобным образом, — предатели настоящие. <...> На все подобные факты будет очень жёсткая реакция", — сказал он.

По словам Аксёнова, в открытом доступе в Сети регулярно появляются материалы о публичных мероприятиях, где скандируются украинские лозунги, распеваются националистические песни и гимны. За всем следят сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры. Глава Крыма предложил людям, которые поддерживают украинский режим, переехать в Незалежную.

Аксёнов надеется на более решительные действия в рамках спецоперации на Украине
Аксёнов надеется на более решительные действия в рамках спецоперации на Украине

Ранее сообщалось, что Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ, предотвративших теракты против госслужащих Крыма. Глава региона также подчеркнул, что Минобороны России наконец-то начало наносить удары по объектам инфраструктуры и в дальнейшем, надеется он, ведомство перейдёт к более решительным действиям.

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Кадр из видео. Telegram / Аксёнов Z 82

Евгения Колесникова
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