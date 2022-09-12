Аксёнов предупредил об ответственности организаторов проукраинских мероприятий в Крыму

Все организаторы и участники публичных мероприятий, где крымчане поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут привлечены к жёсткой ответственности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

Аксёнов предупредил об ответственности организаторов проукраинских мероприятий. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

"Будет наказано данное действие в уголовном порядке. В отношении и организаторов, и участников всех процессов. Я считаю, что люди, ведущие себя подобным образом, — предатели настоящие. <...> На все подобные факты будет очень жёсткая реакция", — сказал он.

По словам Аксёнова, в открытом доступе в Сети регулярно появляются материалы о публичных мероприятиях, где скандируются украинские лозунги, распеваются националистические песни и гимны. За всем следят сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры. Глава Крыма предложил людям, которые поддерживают украинский режим, переехать в Незалежную.