Хоккеист умер прямо во время матча в Нижегородской области

Хоккеист любительского клуба "Гармония" Константин Моруга скончался во время матча любительских команд в Нижегородской области. Об этом сообщает Федерация хоккея Нижнего Новгорода в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия произошла во время встречи "Гармонии" с командой "Криоген". Прямо по ходу матча Моруга упал на лёд и потерял сознание из-за остановки сердца. Сразу после этого к нему подъехали игроки обеих команд и судьи, однако спасти 48-летнего хоккеиста не удалось. Добавим, что встреча происходила в городе Кстово.