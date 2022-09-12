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12 сентября, 14:16

Хоккеист умер прямо во время матча в Нижегородской области

Хоккеист любительского клуба "Гармония" Константин Моруга скончался во время матча любительских команд в Нижегородской области. Об этом сообщает Федерация хоккея Нижнего Новгорода в соцсети "ВКонтакте".

Хоккеист любительской команды умер прямо во время матча. Видео © YouTube / Федерация хоккея города Нижнего Новгорода

Трагедия произошла во время встречи "Гармонии" с командой "Криоген". Прямо по ходу матча Моруга упал на лёд и потерял сознание из-за остановки сердца. Сразу после этого к нему подъехали игроки обеих команд и судьи, однако спасти 48-летнего хоккеиста не удалось. Добавим, что встреча происходила в городе Кстово.

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"Приносим искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя", — говорится в сообщении.

Обложка ©

VK / Федерация хоккея города Нижнего Новгорода

Шамиль Гаджиев
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