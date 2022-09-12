Спасатель рассказал, что делать после укуса насекомого

Укус насекомого может привести к потере сознания. Об этом в беседе с РИАМО заявил преподаватель первой помощи, добровольный спасатель проекта "Спасатель рядом" Павел Ильин. По словам эксперта, при возникновении данной ситуации в первую очередь стоит обезопасить себя и окружающих от маленького вредителя.

"Первое, что нужно сделать, это обезопасить себя, окружающих и пострадавшего от этого насекомого. Возьмём для примера осу. Она не должна продолжать кусать пострадавшего, желательно не оставлять в нём жало", — отметил Ильин.

Специалист добавил, что после создания безопасных условий важно следить за сознанием и дыханием пострадавшего. При необходимости стоит провести сердечно-лёгочную реанимацию. Если человек не приходит в сознание, но дышит, то ему следует придать устойчивое боковое положение.

Эксперт подчеркнул, что с местом укуса бесполезно что-либо делать, так как яд уже проник в организм. Однако наложить повязку на рану можно, чтобы её не расчесать, заметил спасатель. Затем при необходимости стоит вызвать скорую, причём врачам нужно подробно рассказать о пострадавшем, в частности о его аллергии. Лучше максимально предотвращать укусы, чем потом разбираться с ними, заключил Ильин.