"Как в Европе": Американцев предупредили о грозящем "энергетическом кошмаре"

Политика президента США Джо Байдена ведёт Соединённые Штаты к энергетическому кризису наподобие того, что возник в Европе. Об этом пишет New York Post.

"Байден ведёт Соединённые Штаты к тому же энергетическому кошмару, от которого сейчас страдает Европа", — указало издание.

В материале отмечается, что глава Белого дома практически прекратил сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа, запретив одним из первых своих указов на посту президента заключать новые договоры в этой отрасли.

Как утверждают авторы статьи, площадь территорий, предоставленных Вашингтоном инвесторам для бурения, в 35 раз меньше, чем во времена правления Ричарда Никсона, и в 378 раз — чем при Рональде Рейгане. Так Байден пытается выполнить предвыборное обещание — затормозить процесс глобального потепления путём ограничения использования горючего топлива, объяснили журналисты.

В материале подчеркнули, что схожие решения европейских политиков, которые запретили добычу газа путём гидроразрыва пласта и начали закрывать АЭС и электростанции, работающие на угле, продвигая зелёную энергетику, привели к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису.

"А теперь Европа расплачивается: с августа 2019 года по июль текущего года цены на природный газ в регионе взлетели на 1500 процентов", — указали авторы.