В Херсонской области опровергли слухи о смерти Сальдо

Сообщения украинских СМИ о смерти главы Администрации Херсонской области Владимира Сальдо являются ложью. В настоящий момент он уже идёт на поправку. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Я у себя в телеграм-канале сообщений якобы о его смерти не размещал. Всё это очередной фейк, у украинских СМИ уже не хватает фантазии. Я виделся с Сальдо на днях, он идёт на поправку", — сказал Стремоусов.