В Херсонской области опровергли слухи о смерти Сальдо
Стремоусов опроверг сообщения о смерти главы Херсонской области Сальдо
Сообщения украинских СМИ о смерти главы Администрации Херсонской области Владимира Сальдо являются ложью. В настоящий момент он уже идёт на поправку. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Я у себя в телеграм-канале сообщений якобы о его смерти не размещал. Всё это очередной фейк, у украинских СМИ уже не хватает фантазии. Я виделся с Сальдо на днях, он идёт на поправку", — сказал Стремоусов.
Напомним, 5 августа стало известно, что Владимира Сальдо госпитализировали. Сообщалось, что на этом настояли врачи. Лайф писал, что главу администрации доставили в симферопольскую больницу. По данным телеграм-канала Mash, предполагаемым диагнозом Сальдо было "отравление неизвестным веществом", однако власти региона эту версию отвергали. 20 августа Минобороны РФ сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами.
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