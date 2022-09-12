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12 сентября, 13:45

"Совесть чиста": Юран исключил новое возвращение в "Химки"

Сергей Юран: В "Химках" больше работать не буду, достаточно

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что больше не вернётся на пост наставника подмосковного клуба. Об этом сообщает "Матч ТВ".

В августе Юран третий раз за карьеру ушёл из "Химок", его контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. К моменту его отставки клуб набрал семь очков в четырёх турах РПЛ и шёл седьмым в таблице. С тех пор "Химки" проиграли четыре матча из пяти, опустившись на 13-ю позицию.

"Если позовут ещё раз, то нет, не пойду. Я три раза входил в эту реку, но, думаю, достаточно. Перед болельщиками, перед клубом совесть чиста. Тренировать хочется, но когда неделя-две без работы, остываешь. На третью неделю начинает "колбасить", не хватает этого адреналина. Есть разговоры о клубах РПЛ, но не доходило до конкретного", — сказал Юран.

Ушедший из "Химок" Сергей Юран может стать главным тренером "Локомотива"

Ушедший из "Химок" Сергей Юран может стать главным тренером "Локомотива"

Юран за карьеру три раза возглавлял "Химки". В 2008 году клуб под его руководством сохранил прописку в Премьер-лиге, в 2020-м завоевал путёвку в сильнейший дивизион и стал финалистом Кубка страны, в 2022-м избежал вылета из РПЛ.

Обложка ©

ФК "Химки"

Роман Фейгин

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