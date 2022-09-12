"Совесть чиста": Юран исключил новое возвращение в "Химки"

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что больше не вернётся на пост наставника подмосковного клуба. Об этом сообщает "Матч ТВ".

В августе Юран третий раз за карьеру ушёл из "Химок", его контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. К моменту его отставки клуб набрал семь очков в четырёх турах РПЛ и шёл седьмым в таблице. С тех пор "Химки" проиграли четыре матча из пяти, опустившись на 13-ю позицию.

"Если позовут ещё раз, то нет, не пойду. Я три раза входил в эту реку, но, думаю, достаточно. Перед болельщиками, перед клубом совесть чиста. Тренировать хочется, но когда неделя-две без работы, остываешь. На третью неделю начинает "колбасить", не хватает этого адреналина. Есть разговоры о клубах РПЛ, но не доходило до конкретного", — сказал Юран.