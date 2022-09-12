В США предрекли раскол в Содружестве наций после коронации Карла III

После провозглашения Карла III королём Великобритании Британское содружество наций рискует распасться. Об этом заявила автор Politico Мэгги Миллер.

Во многом содружество из 56 стран, признающих формальную власть британской монархии, сохранялось благодаря личности королевы Елизаветы II.

"Причина, по которой так много стран осталось в группе, заключалась в том, что её не хотели обижать. Страны остались, остались со статусом Елизаветы как главы государства гораздо дольше, чем могли бы, потому что они чувствовали такую ​​большую лояльность к ней лично", — приводит журналистка слова старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Элизабет Броу, специализирующейся на Соединённом Королевстве.

Миллер уточнила, что в Австралии новоизбранный премьер-министр Энтони Альбанезе в этом году назначил первого министра страны руководить процессом перехода к республике, а глава Правительства Новой Зеландии Джасинда Арден признала, что страна, вероятнее всего, станет республикой при её жизни. Сомнения в сохранении прежней формы правления есть также в Канаде и Ямайке, напомнила журналистка, а Барбадос стал республикой в 2021-м.