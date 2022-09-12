В США предрекли раскол в Содружестве наций после коронации Карла III
Politico: Воцарение Карла III может положить конец Британскому содружеству наций
После провозглашения Карла III королём Великобритании Британское содружество наций рискует распасться. Об этом заявила автор Politico Мэгги Миллер.
Во многом содружество из 56 стран, признающих формальную власть британской монархии, сохранялось благодаря личности королевы Елизаветы II.
"Причина, по которой так много стран осталось в группе, заключалась в том, что её не хотели обижать. Страны остались, остались со статусом Елизаветы как главы государства гораздо дольше, чем могли бы, потому что они чувствовали такую большую лояльность к ней лично", — приводит журналистка слова старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Элизабет Броу, специализирующейся на Соединённом Королевстве.
Миллер уточнила, что в Австралии новоизбранный премьер-министр Энтони Альбанезе в этом году назначил первого министра страны руководить процессом перехода к республике, а глава Правительства Новой Зеландии Джасинда Арден признала, что страна, вероятнее всего, станет республикой при её жизни. Сомнения в сохранении прежней формы правления есть также в Канаде и Ямайке, напомнила журналистка, а Барбадос стал республикой в 2021-м.
Директор Института исследований Содружества при Лондонском университете Сью Онслоу считает, что Карл III постарается продолжить линию поведения матери, став ещё одним королевским дипломатом, однако только время покажет, готовы ли "его обширные владения принять новое лицо в прежней короне".
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Кроме того, Карл III уже назначен королём Австралии, Новой Зеландии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Сайт Букингемского дворца