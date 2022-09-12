Кто такие медиаторы и зачем они нужны в школах

В 2019 году в Подмосковье стартовал проект "Бесконфликтная школа", который и по сей день помогает участникам образовательного процесса. Важную роль в нём играют медиаторы. Об их работе в беседе с РИАМО рассказала профессиональный медиатор, педагог-психолог лицея № 3 города Дзержинского Ирина Манина.

"Медиатор — это специалист, который обучен методам предотвращения и разрешения конфликтов. Вопрос о создании в школах служб медиации обсуждали ещё десять лет назад, и с 2014 года существует профессиональный стандарт для медиаторов", — отметила она.

Манина добавила, что на данный момент наличие медиатора в образовательном учреждении носит рекомендательный характер. Если его нет, то соответствующие обязанности переходят на администрацию школы. Психолог также подчеркнула, что навыки, которыми обладает медиатор, должны быть у всех учителей, а также у завучей и директора, так как именно они должны замечать конфликтные ситуации и решать их.