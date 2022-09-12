Вучич: Сербы хотят голосовать против вступления в ЕС из-за двойных стандартов Запада

Если бы сейчас был референдум о вступлении Сербии в Евросоюз, то граждане страны проголосовали бы против. А всё из-за двойных стандартов Запада по вопросам Косова и Украины. Такое заявление в ходе брифинга сделал президент Сербии Александр Вучич.

"Если бы сейчас был референдум о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы нет. Надеюсь, сможем это изменить за месяцы и годы, которые перед нами. Причин много, одна из них: сейчас у всех полон рот территориальной целостности Украины", — сказал он.

Однако, продолжил Вучич, когда поднимается вопрос территориальной целостности Сербии, то Европа разрушает её как молотом, и такое лицемерие граждане республики принять не могут. Президент выразил надежду, что рациональный импульс населения в будущем сработает и сербы в результате поймут реальный интерес страны, отделив его от эмоций. Но сейчас, повторил Вучич, совершенно ясно, что большинство граждан Сербии выступают против членства в ЕС.