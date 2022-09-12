Названы две страны, куда россияне смогут летать прямыми рейсами с 1 октября

С 1 октября россияне смогут отправиться прямыми рейсами на Кубу и в Венесуэлу. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Перевозки в вышеуказанные страны будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines. Маршрут полётов проложен в обход воздушного пространства Европы с севера — путь лайнеров пройдёт мимо Исландии, а затем вдоль побережья США и Канады.

Так, первый рейс Москва – Варадеро (Куба) стартует 1 октября, маршруты будут курсировать по вторникам, четвергам и субботам, а с 30 октября — ещё и по воскресеньям. Время в пути составит примерно 14 часов. Частота полётов из Москвы на остров Кайо-Коко (Куба) плавающая — до трёх в неделю, первый рейс запланирован на 2 октября. Прямые вылеты на остров Маргарита (Венесуэла) стартуют 1 октября. Лайнеры будут летать дважды в неделю, а с 31 октября — четырежды. Полёт займёт 15 часов.