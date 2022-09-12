Под Смоленском сотрудник полиции сфабриковала дело против 11-летнего ребёнка

В Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего инспектора по делам несовершеннолетних. Женщину обвинили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

"Женщина полностью признала вину в совершении инкриминируемых ей деяний и дала подробные показания", — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 7 июня 2022 года старший инспектор по делам несовершеннолетних в Духовщинском районе составила подложный административный материал в отношении 11-летнего мальчика. Из документа следовало, что тот якобы курил в неположенном месте. Также инспектор написала, что родители школьника отсутствовали по месту жительства. После этого ребёнка незаконно поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних.