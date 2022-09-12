Росгвардия за сутки задержала в ЛНР девять пособников ВСУ

Росгвардия за сутки задержала в Луганской Народной Республике девять пособников ВСУ и обнаружила десять схронов с оружием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За сутки сотрудники и военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с представителями других силовых структур при проведении специальных адресных мероприятий задержали девять пособников ВСУ и обнаружили десять схронов националистов на территории ЛНР", — сказано в записи.

Так, при проведении специальных адресных мероприятий в населённых пунктах ЛНР обнаружены четыре противотанковые управляемые ракеты, в том числе два Javelin и выстрел "Конкурс", пять гранатомётов, четыре реактивных снаряда, 27 артиллерийских снарядов и мин, семь ручных гранат, более 500 выстрелов к гранатомётам различных модификаций, в том числе иностранного производства, и 8200 боеприпасов к стрелковому оружию.

Ранее Лайф рассказывал, что Росгвардия задержала в ЛНР члена "Правого сектора"* и изъяла тарелку Starlink Илона Маска. Также были обнаружены два схрона с оружием и боеприпасами.