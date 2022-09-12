В Москве неадекват угрожал сбросить с 13-го этажа малолетнюю дочь

Правоохранители задержали неадекватного мужчину, который угрожал скинуть с балкона малолетнюю дочь в столичном районе Новокосино. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета.

Мужчина в Москве угрожал сбросить с 13-го этажа маленькую дочь. Видео © Telegram-канал "Москва. Город новостей"

По данным следствия, 12 сентября подозреваемый находился с малолетней дочерью в квартире. Выйдя на балкон, он перевесил ребёнка через перила 13-го этажа и угрожал сбросить её вниз. Очевидцы вызвали правоохранителей, и противоправные действия были пресечены. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана матери.

В ближайшее время злоумышленника доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Дело расследуется по статье 105 "Покушение на убийство". Как сообщил источник РИА "Новости" в правоохранительных органах, мужчина мог находиться под действием наркотиков.

Кадры с балкона, откуда неадекват угрожал выбросить дочь. Видео © Прокуратура Москвы